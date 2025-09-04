Nigrán invierte 60.000 euros en obras en varios colegios

El Ayuntamiento de Nigrán está finalizando esta semana todas las obras de mejora y acondicionamiento en los colegios públicos del municipio, comprometidas con las respectivas comunidades educativas. En total, el consistorio ha destinado este verano 40.000 euros a la contratación de diferentes trabajos y, además, ha invertido otros 20.000 euros en materiales para que los operarios municipales pudieran llevar a cabo tareas de mantenimiento. Entre estas actuaciones figuran el pintado de aulas, reparación de luces, tabiquería, fontanería, instalación de un portero automático o limpieza de areneros. Todos los trabajos se realizaron entre agosto y principios de septiembre con el fin de no interferir en el normal funcionamiento del curso escolar.

De forma paralela, se está redactando el proyecto para licitar la reparación de la cubierta de la Escuela Infantil A Galiña Azul, afectada por continuos problemas de humedades, con un presupuesto base de 70.000 euros.