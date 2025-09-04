Mos ultima trabajos en cinco centros escolares locales

El Concello de Mos ejecuta durante estos días los trabajos de acondicionamiento y mejora en los centros escolares del municipio: CEIP Maestro Martínez Alonso, CEIP Peña de Francia, CEIP Atín, CEIP Maestro Valverde Mayo y CEIP de Petelos.

Las actuaciones incluyen labores de pintado de puertas, lijado y pintado de barandas y portales, reparación de parques infantiles, reparación de porterías, tareas de desbroce y limpieza general, así como el acondicionamiento de las zonas ajardinadas de los cinco colegios públicos del municipio.