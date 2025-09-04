Mos ultima trabajos en cinco centros escolares locales
Las obras que se realizan son de mantenimiento
Mos
El Concello de Mos ejecuta durante estos días los trabajos de acondicionamiento y mejora en los centros escolares del municipio: CEIP Maestro Martínez Alonso, CEIP Peña de Francia, CEIP Atín, CEIP Maestro Valverde Mayo y CEIP de Petelos.
Las actuaciones incluyen labores de pintado de puertas, lijado y pintado de barandas y portales, reparación de parques infantiles, reparación de porterías, tareas de desbroce y limpieza general, así como el acondicionamiento de las zonas ajardinadas de los cinco colegios públicos del municipio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- Vigo «se desconecta» de 24 destinos fuera de Europa al atrasar Iberia su primer vuelo
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Davila 30/08/2025
- El juzgado condena a tres aseguradoras a indemnizar con 5,1 millones a la armadora del «Villa de Pitanxo»
- Cuenta atrás para la reapertura al tráfico del túnel de Lepanto hacia la AP-9 en Vigo
- El Puerto de Vigo renovará el edificio de Casa Pepe para dar servicio a vecinos y cruceristas