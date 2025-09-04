Casi medio centenar de donaciones de sangre por cada mil vigueses

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) de Galicia recabó el año pasado en la ciudad de Vigo un total de 12.257 donaciones. Esto supone una tasa de 42 pinchazos altruistas por cada millar de habitantes. Así, en este ámbito, la solidaridad viguesa está tres puntos por encima que la del conjunto de la comunidad gallega.

Así lo ha transmitido ayer la Consellería de Sanidade a través de un comunicado, en el que ha querido trasladar a la ciudadanía su reconocimiento por el nivel de donación conseguido. «E especialmente á corporación municipal polo seu decidido e constante apoio ás iniciativas destinadas a promover a doazón de sangue», subraya.

ADOS puso en marcha en esta temporada estival la campaña «Non esquezas doar antes de veranear», con la que intenta sensibilizar a la ciudadanía gallega de la importancia de este solidario gesto. Explica que estos meses son un período «especialmente sensible» con dificultades añadidas para mantener el nivel necesario para surtir a los hospitales.

En el marco de la misma, ayer estuvo una unidad móvil aparcada en la calle Príncipe. ADOS les entregó «un detalle especial», pero insiste en que lo más importante es la «satisfacción de ter contribuído a mellorar a vida dos doentes e salvar vidas».

Reservas bajas del grupo B-

En la actualidad están bajas las reservas del grupo sanguíneo B-, por lo que anima de forma especial a esta población a acudir a donar.