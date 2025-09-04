Lo que Vigo esconde, desde una barbería

Una colonia de alemanes en Vigo durante la Segunda Guerra Mundial, el aeropuerto de Peinador levantado gracias al esfuerzo vecinal, o el legado de las imprentas que poblaron la ciudad son algunas de las curiosidades que el historiador Bruno Álvarez revela en Lo que Vigo Esconde, un pódcast que nace en los sillones de una barbería.

En el centro de la ciudad, Erika Vera regenta Shave the Sailor, un lugar que, precisamente, esconde muchas historias detrás de un corte de pelo. Hay trabajos, como en el suyo, que a veces funcionan de confesionarios contemporáneos. «Todos los días atendemos a clientes muy diversos y a más de uno te apetece ponerle un micro delante», asegura Vera. Desde que inauguró la barbería su objetivo fue crear comunidad, ya sea con concursos de ilustración o con clases de claqué, hasta que comenzó con Lo que Vigo Esconde, un pódcast que recorre la historia local pasada y presente, a la par que descubre lugares y personalidades de Vigo que «tienen algo que enseñar».

A lo largo de los 89 episodios que lleva se han sentado en el sillón del barbero protagonistas muy diversos, desde el presidente de Falcata, el club de esgrima histórica, Rodrigo Soto, pasando por la familia del Trigal, hasta una de las pocas artistas que hay en España que hacen vidrieras artesanales, Cristina Molares; todos comparten relación con la ciudad de Vigo. «Son nuestros vecinos, a lo mejor en la puerta de al lado se esconde una buena historia», resalta Vera, la finalidad del pódcast es abrir esas puertas.

Los capítulos se alternan con la sección La guerra que Vigo esconde, un monográfico que lleva el historiador Bruno Álvarez en el que hace un repaso de la influencia de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad. «La particularidad de sus episodios es que cuenta algo conocido añadiendo curiosidades», reflexiona Vera que admite haber «aprendido muchísimo» con el trabajo de su compañero. El último tema que trató fue la fiebre del Wolframio y «la conexión que existe entre la Alemania Nazi y las minas de nuestros bisabuelos».

Este no ha sido el primer pódcast de Erika Vera con la barbería como escenario protagonista. Hace unos años se inició en el proyecto La barbería de mis sueños, una guía paso a paso, con diferentes invitados que explicaban la creación de un lugar como ese. Otra de sus ideas fue Dieciséis veces al día, «son las veces que arreglamos el mundo en el sillón, una por cada cliente», concreta. Siempre trabajó para devolver a la comunidad el sentimiento de barbería como punto de encuentro.

El nuevo pódcast crece episodio a episodio y ya tiene oyentes de fuera de Galicia. A Vera le gustaría que su altavoz fuese más grande para difundir las historias de sus invitados. Ahora mismo se puede disfrutar del proyecto en Spotify, Youtube e iVoox.