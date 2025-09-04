Habilitan dos nuevas zonas de vertido en las Rías Baixas
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) valoró favorablemente un estudio de zonas de vertido para materiales dragados en los puertos de Rías Baixas de Galicia que elaboró el CEDEX, por lo que habrá dos nuevas zonas habilitadas.
Estas darán servicio a tres puertos de interés general y a 43 autonómicos de la costa gallega. En los próximos diez años se prevé el vertido de 1.678.308 metros cúbicos de material, procedente en su mayor parte de la Ría de Arousa. Hasta ahora, se realizaban en la zona denominada E/8, cuya idoneidad estaba siendo revisada debido a su proximidad a la isla de Sálvora, incluida en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- Vigo «se desconecta» de 24 destinos fuera de Europa al atrasar Iberia su primer vuelo
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Davila 30/08/2025
- El juzgado condena a tres aseguradoras a indemnizar con 5,1 millones a la armadora del «Villa de Pitanxo»
- Cuenta atrás para la reapertura al tráfico del túnel de Lepanto hacia la AP-9 en Vigo
- El Puerto de Vigo renovará el edificio de Casa Pepe para dar servicio a vecinos y cruceristas