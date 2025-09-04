Habilitan dos nuevas zonas de vertido en las Rías Baixas

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) valoró favorablemente un estudio de zonas de vertido para materiales dragados en los puertos de Rías Baixas de Galicia que elaboró el CEDEX, por lo que habrá dos nuevas zonas habilitadas.

Estas darán servicio a tres puertos de interés general y a 43 autonómicos de la costa gallega. En los próximos diez años se prevé el vertido de 1.678.308 metros cúbicos de material, procedente en su mayor parte de la Ría de Arousa. Hasta ahora, se realizaban en la zona denominada E/8, cuya idoneidad estaba siendo revisada debido a su proximidad a la isla de Sálvora, incluida en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas.