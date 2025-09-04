Giráldez, con el comercio local

Al igual que en el deporte, los comerciantes compiten, se esfuerzan y dan alegrías, defendió ayer el entrenador del Real Club Celta, Claudio Giráldez, al que la Federación de Comercio de Pontevedra ha escogido como embajador para su campaña «Xoga en equipo. Aposta polo comercio local». «Cando confías no teu, cando apostas pola canteira ou polo comercio de barrio, poden pasar cousas grandes», subrayó en una mesa redonda en la sede viguesa de la Diputación.

El comercio de proximidad genera en la provincia 39.000 empleos directos y suma 11.640 locales, que son motor también para la vida de los barrios y suponen un factor de cohesión en la ciudad.