El futuro Ofimático incluirá espacios verdes, carril bici y zonas peatonales

El proyecto de la Xunta de Galicia para el antiguo Ofimático de Vigo va más allá de la mera construcción de viviendas. El objetivo del plan es la creación de un gran ámbito que incluya todo tipo de equipamientos tanto para los residentes como para el resto de la ciudadanía y que se integre en todo el entorno, especialmente teniendo en cuenta que cuando se desarrolle ya estará lista la reforma de la Avenida de Madrid. Precisamente, la urbanización de todo el ámbito busca una armonización total con la principal vía de entrada y salida a la ciudad y también con el resto de la zona, como la avenida Martínez Garrido.

El documento, ya en exposición pública hasta el 14 de octubre, fecha límite para la presentación de alegaciones, planea una ordenación que ampliará la red de espacios libres y de uso público, favoreciendo su continuidad y conexión mediante corredores verdes e itinerarios peatonales accesibles.

Estos espacios se integrarán en la estructura urbana como elementos vertebradores, contribuyendo a la mejora de la calidad ambiental, a la promoción de la biodiversidad y a la creación de ámbitos de encuentro y convivencia ciudadana, con equipamientos y espacios de uso público y de ocio que conviertan la zona en una especie de «nuevo Navia», es decir, en uno de los barrios residenciales de moda de la ciudad.

Actuación prevista en el antiguo Ofimático / Hugo Barreiro

En el ámbito de las infraestructuras, se impulsará el desarrollo de sistemas de movilidad sostenible, como carriles bici, espacios peatonales y buenas conexiones con el transporte público de Vigo. El objetivo es favorecer los desplazamientos a pie y en bicicleta como prioritarios, integrando itinerarios seguros y continuos al tiempo que se mantiene la capacidad necesaria para el transporte en coche privado y la conexión con las carreteras del entorno.

El proyecto de urbanización del antiguo Ofimático recoge también unos 60.000 metros de zonas verdes siempre siguiendo unas pautas que permitan la integración paisajística con todo el entorno. El objetivo es que en 2027 se inicien las expropiaciones y que en 2028 arranquen las obras de urbanización de todo el ámbito.

Viviendas y locales comerciales

La Xunta licitó ya en noviembre del año pasado la redacción de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) para el desarrollo de este suelo residencial, ubicado entre la Avenida de Madrid y Martínez Garrido, por 355.000 euros divididos en un total de cuatro anualidades. Según se expone en la licitación, el ámbito abarca un total de 20 hectáreas y las previsiones pasan por empezar las obras de urbanización en 2028. Concretamente, se prevé la construcción de unos 2.300 pisos, de los que una parte importante serán protegidos y que tendrán como destinatarios a los vigueses que están inscritos como demandantes de vivienda.

Hay que recordar que el 20% se dedicará a usos terciarios, es decir, se habilitarán bajos para locales comerciales y otras actividades económicas que ayudará a la dinamización de la zona.