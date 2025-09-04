El Festival de Cine Freak homenajea a un compatriota vigués, Luis Barboo

Luis Barboo (Vigo, 1927), actor y especialista, es un hito del cine friki, un vigués con una carrera que transcurrió entre los márgenes de la industria y algunas de las caras más reconocibles de Hollywood. Entre ellas, las de Clint Eastwood, Kirk Douglas, Charlton Heston, Sean Connery o Arnold Schwarzenegger.Participó en cerca de 150 títulos, convirtiéndose en una cara fundamental del o spaghetti western y del fantaterror español. Por ejemplo, aparece inmortalizado como «el Rojo» en el clásico Conan, el Bárbaro (1982).

Precisamente esta película será una de las que se proyectarán en el Festival de Cince Freak de la ciudad, concretamente el martes 23 de septiembre a las 22,00 horas.

Con antecesores

El actor formó parte de una familia con gran peso en la historia de la ciudad. Su padre, Pepe Bar, fue uno de los impulsores de la fusión que dio lugar al Real Club Celta de Vigo; y su hermano, Xosé Bar Boo, fue un destacado arquitecto responsable de obras emblemáticas de la ciudad como el Policlínico Cíes.

Él comenzó su carrera artística como acróbata y especialista en Madrid, y pronto entró en el mundo del cine participando en producciones como Sandokán, el magnífico (Umberto Lenzi, 1963) junto al emblemático Steve Reeves.