Cortes de suministro eléctrico por unas obras

Unas obras de mantenimiento en la red eléctrica causarán hoy cortes en el suministro de 2.00 a 5.00 horas en varias zonas de Millarada y Porto Cabeiro, en Vilar de Infesta.

