Concentración en defensa de la sanidad

La Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Redondela convoca hoy, a las 19.00 horas, una concentración ante la Casa Consistorial de Redondela para protestar por la saturación en los centros de salud de la comarca por la falta de médicos y enfermeras. El colectivo denuncia que en Redondela y Chapela las citas pueden demorarse hasta 15 días, mientras que en Fornelos de Montes hay esperas de hasta 20 días.

