Cinco días para la «vuelta al cole»... con casi 800 alumnos menos en Vigo

Vuelven las clases pero para muchos menos alumnos. Y no es que es arranquen en fechas distintas, sino que la cifra de estudiantes por aula será mucho menor: la caída de la natalidad no pone en freno en Educación Infantil y ahora «vacía» las aulas de Primaria. El próximo lunes 8 de septiembre empieza un nuevo curso lectivo para 35.580 estudiantes de colegio públicos, privados y concertados en Vigo, 795 menos que el año pasado, y lo que es más sangrante, 1.420 menos que en el periodo 2023/2024.

La caída más acusada se produce en la etapa de Educación Primaria, entre los 6 y los 12 años. En total, serán 455 niños y niños menos que hace un año, sumando un total de 14.445 frente a los 14.900 del curso 2024/2025.

También en la ESO, donde la bajada de la natalidad no tenía prácticamente peso, esta casuística empieza a dejarse ver en los pupitres de los institutos. Así, son 209 estudiantes menos que hace un año, sumando un total de 11.482 frente a los 11.691 del curso anterior en Vigo.

Donde la bajada de alumnado ya no pilla por sorpresa es en las unidades de Educación Infantil. Este año 2025/2026 cursarán este segundo ciclo un total de 5.383 niños y niñas, 145 menos que hace un año; casi un millar por debajo de la cifra de escolares en esta etapa dos cursos atrás.

Frente a esta caída, destacan los datos de matriculados en Bachillerato que incluso podrían calificarse de muy buenos en vista de la preferencia de algunos centros educativos por priorizar aulas de Formación Profesional.

En concreto, son más de 4.000 los estudiantes que llenarán las aulas de acceso a la Universidad, un centenar más que los que se registraban el curso pasado.

A pesar de este descenso generalizado y en prácticamente todas las etapas educativas —en Educación Especial también hubo una pérdida de 76 escola-res—, la Consellería solo se ha visto obligada a cerrar una unidad o aula pública por esta falta de alumnos, concretamente en el CEIP Frian-Teis en Infantil. A mayores, redujo el concierto con el CPR Quiñones de León, también en Infantil, y CPR Montecastelo en Primaria, y sumó una unidad más para el CPR Las Acacias y también en el CEE Amencer, en Educación Especial. A mayores también se dotó de una nueva unidad concertada para el CPR Montecastelo pero para los ciclos de Formación Profesional.