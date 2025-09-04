Centros de entrenamiento de Salceda ofrecerán clases abiertas a la ciudadanía

El Concello de Salceda de Caselas ha presentado la iniciativa «Salceda en forma», un programa que se desarrollará durante el mes de septiembre con el objetivo de promocionar el comercio local, el deporte y los hábitos de vida activa.

Cada jueves de septiembre, a las 20.00 horas, los centros de entrenamiento del municipio ofrecerán clases abiertas y gratuitas en el parque Raíña Aragonta, con el fin de acercar su trabajo a la ciudadanía y mostrar los beneficios de la práctica deportiva.

Hoy jueves será Mere Fit Personal Trainer, con una sesión de crosstraining. El día 11: Ximnasio Ozono, con una clase de taekwondo. El día 18: Emerxe Centro de Adestramento, con entrenamientos de espalda sana, HIIT y funcional. Y, por último, el día 25: The Kick&Box Club Salceda, con boxeo para todas las edades.

La iniciativa es un trabajo conjunto de las concejalías de Deportes y Comercio.

La alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, destacó que «Salceda é un Concello vivo e dinámico que aposta polo comercio local. Con esta iniciativa apoiamos á xuventude que aposta polo emprendemento na súa terra sendo esenciais para a dinamización comercial e o benestar da nosa veciñanza».