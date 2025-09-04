El castro de Santa Trega atrajo a más de 7.000 visitantes en dos meses

El castro de Santa Trega, en A Guarda, ha batido récords de afluencia este verano, según informó el Concello. Así, más de 7.000 personas participaron en las visitas guiadas organizadas entre los meses de julio y agosto, casi el doble que en años anteriores. Además, indican que las rutas, celebradas de martes a domingo en cuatro turnos diarios, han puesto de manifiesto el creciente interés por el valor arqueológico de este enclave. El perfil del público se mantiene: mayoritariamente turistas nacionales que pasan sus vacaciones en Galicia, aunque también se suma la participación de vecinos de A Guarda y de la comarca.

En septiembre, las visitas regulares continúan los fines de semana a las 12.00 horas. Son gratuitas y sin reserva previa.