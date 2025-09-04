El carballo centenario del torreiro de Vincios se encuentra en «estado aceptable»

El Concello de Gondomar llevará a cabo una serie de actuaciones destinadas a poner en valor el carballo centenario situado en el torreiro de fiestas de la parroquia de Santa Mariña de Vincios. La iniciativa responde a la petición trasladada por el párroco de la parroquia, quien solicitó al consistorio la preservación y puesta en valor de este ejemplar por su relevancia histórica, ambiental y social para la comunidad.

Una inspección técnica realizada por la Estación Fitopatolóxica Areeiro concluyó que el carballo «presenta un estado general aceptable», aunque con ciertas limitaciones en el desarrollo radicular y la presencia de organismos como Phythium sp. y el nematodo Xiphinema diversicaudatum. No obstante, «el informe señala que estos factores no representan, por el momento, una amenaza inmediata para la estabilidad del árbol».

Entre las medidas recomendadas de manera inmediata figuran la retirada de los cables de iluminación festiva enredados en las ramas, así como una poda de saneamiento y la corrección de antiguos cortes mal ejecutados. Las intervenciones más específicas —micropoda, retirada de clavos, redondeo de la copa y desinfección de cortes— se llevarán a cabo una vez finalizado el verano, cuando las condiciones meteorológicas sean más favorables, informó el Concello.

Estos trabajos se enmarcan en un convenio de colaboración entre el Concello de Gondomar y el Obispado de Tui-Vigo, con el fin de garantizar una intervención respetuosa y profesional que asegure la conservación de este símbolo natural y cultural de la parroquia.

El alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, destacó que «es una obligación de las administraciones cuidar de nuestro patrimonio natural y atender a la vecindad cuando se trata de conservar símbolos tan importantes para la memoria colectiva de una parroquia».

En un comunicado, el Concello de Gondomar afirma que con esta actuación reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y la puesta en valor del patrimonio arbóreo local.