Caballero muestra en Madrid la «revolución ambiental» de Vigo

Vigo estuvo ayer presente en las jornadas organizadas por la Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para impulsar la renaturalización de las ciudades españolas. Abel Caballero acompañó a la ministra Sara Aagesen y otros dirigentes territoriales de distintas zonas de España.

«El primer día que pisé la alcaldía de Vigo sabía que teníamos que llevar a cabo una revolución medioambiental en la ciudad», apuntó el regidor olívico, indicando que desde entonces lleva «18 años haciendo que la ciudad se vista de verde». Relató que en etapas anteriores, en el centro de Vigo, «ver un espacio verde era un ejercicio de imaginación, porque no lo había», por lo que «planteamos un proyecto de regeneración total y la ciudad respondió con un apoyo total». «Existen conceptos clave como la biodiversidad, que son fundamentales a la hora de generar los nuevos espacios de vida», expresó el alcalde vigués, señalando la necesidad de «un gran pacto global por el medioambiente» frente al «negacionismo climático».

Vigo es uno de los municipios que presentó proyectos a la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, financiados por fondos Feder. Concretamente, obtuvo una concesión de 2,1 millones de euros para el plan municipal Alcabre Verde, que tendrá un coste total de 3,5. El objetivo del proyecto es mitigar los efectos paisajísticos y ambientales de la zona y mejorar la conectividad ecológica y social de Alcabre y Navia, apostando por la naturaleza de una forma sostenible e integrada en el entorno.

La actuación principal es la continuación del corredor ecológico y sostenible por la avenida de Europa, con un carril bici que prolongue el de la Avenida Castelao. Además, habrá una renaturalización de la zona litoral de Alcabre, con mejores conexiones y zonas verdes. El proyecto busca humanizar el entorno de la VG-20 entre la Avenida Atlántida y la rotonda del colegio Amor de Dios con nuevos paneles vegetales, la reforestación de las cubiertas y la conectividad peatonal, además de mejorar las conexiones en el paisaje de Alcabre y el parque de Navia.