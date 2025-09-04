La Audiencia fija en noviembre el juicio con jurado por el crimen de Beatriz en Baiona

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, tiene señalados dos juicios con jurado popular para el último trimestre del año. El primero se ha fijado en octubre y es la vista por el crimen de Coia, ocurrido el 6 de abril de 2024 cuando el vigués José Luis M.C. mató supuestamente de un disparo a Francisco Javier B.D. a las puertas de la vivienda donde la víctima vivía con su madre. El otro juicio es el que enjuiciará el crimen machista ocurrido el 5 de febrero de 2023 en Baiona, el que le costó la vida a Beatriz Lijó Gesteira, a la que su expareja Ángel Rodríguez Dacosta mató, según él mismo confesó, atacándola con un cuchillo y un hacha ante los dos hijos menores de edad que tenían en común. La vista por este caso empezará el 24 de noviembre, si bien de forma previa, en este mismo mes de septiembre, se celebrará una audiencia preliminar.

La sección penal viguesa de la Audiencia ya ha realizado el sorteo de los candidatos a formar parte del tribunal ciudadano que enjuiciará el crimen de Baiona. La pena más alta para el acusado la plantea la acusación particular, que pide 35 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento con las circunstancias agravantes de parentesco y género, así como por dos delitos de lesiones psíquicas graves en las personas de los hijos menores de víctima y agresor. La Fiscalía, mientras, realiza idéntica calificación de los hechos, pero solicita algo menos, 33 años de cárcel. La defensa, mientras tanto, tipifica la violenta muerte de homicidio y pide en total 15 años de prisión.

Pruebas

La Sección Quinta ya ha establecido los hechos justiciables de cara el juicio y ha admitido la mayoría de las pruebas propuestas por las distintas acusaciones personadas en el procedimiento –entre las que también se encuentra la Xunta– y por la defensa.