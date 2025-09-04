La Audiencia en Vigo tiene activas órdenes de busca y captura contra 30 prófugos
La mitad de los requisitoriados por la sección penal, la que juzga los delitos más graves, son fugitivos sobre los que pesan condenas firmes por las que deberían estar en prisión
La reciente fuga de uno de los dos jóvenes que participó en la violación grupal del piso de la Travesía de Vigo dio lugar a la emisión de una orden internacional de detención y a la petición formal de su extradición a la República Dominicana, su país natal y al que entró a través del aeropuerto de Punta Cana. Miguel Ángel Wilson Aquino decidió cobijarse en el Caribe para eludir la reciente condena de 11 años y medio de prisión que le impuso la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. La misma sala está pendiente de dictar sentencia por el alijo de 3,8 toneladas del «MV Karar», una causa con 28 acusados cuatro de los cuales, tripulantes originarios de Bangladesh, también se han escapado de España en los últimos meses. Como el joven dominicano, tenían prohibido abandonar el territorio nacional y les habían retirado el pasaporte, pero, aún así, se las ingeniaron para fugarse al extranjero. En el caso de estos marineros, no se emitió ninguna requisitoria de búsqueda y detención.
Estas fugas no son una excepción. La Sección Quinta, la sala de la Audiencia que en Vigo enjuicia los procedimientos penales más graves como fue el caso de esa violación grupal a una joven o la causa por la cocaína del «Karar», tiene en la actualidad activas un total de 30 requisitorias contra acusados o condenados que permanecen en paradero desconocido. Catorce de las órdenes son de busca, detención y presentación de dichos prófugos en sede judicial, fundamentalmente para notificarles resoluciones judiciales: desde citaciones para juicio hasta notificaciones de sentencia. Se da la curiosa circunstancia de que a alguno se le busca para comunicarle que la pena de prisión que se le impuso ya le fue suspendida.
Con sentencia firme
Las restantes 16 requisitorias son de búsqueda, captura e ingreso en prisión contra condenados sobre los que pesa sentencia firme. Pueden ser acusados a los que se busca para que empiecen a cumplir la pena de cárcel que les fue impuesta o reos que se dieron a la fuga aprovechando un permiso penitenciario. Uno de los casos sonados en Vigo de estas características, aunque no el único, se remonta a 2011, cuando el condenado por el conocido como homicidio del pub Dickens no volvió a A Lama tras un permiso de salida. Cuatro años después, cansado de huir y sabiéndose acorralado por las fuerzas de seguridad españolas y lusas, se entregó en la cárcel.
Las requisitorias se publican en el sistema de información SIRAJ al que tienen acceso los cuerpos policiales y todos los órganos judiciales españoles.
La alerta de la fuga del capitán y de otros tres tripulantes del ‘Karar’ saltó en los aeropuertos
Cumplieron cuatro años de prisión provisional y asistieron religiosamente jornada tras jornada a un «macrojuicio» que duró diez meses: desde abril de 2024 hasta febrero de este 2025. Pero durante la larga espera por una sentencia que todavía sigue pendiente decidieron poner tierra de por medio y fugarse de España. Se trata de cuatro de los 14 tripulantes de Bangladesh y Nepal del «MV Karar»: el capitán, Alim U., y tres marineros más, Mohammed Iman S., Mohammed Ataur R. y Altaf H., todos bangladesíes. La sospecha es que se han cobijado en su país de origen.Como los otros diez tripulantes, llevaban ya más de un año en libertad provisional al agotarse el plazo de cuatro años que pueden estar en prisión preventiva, pero estaban obligados a permanecer en España a la espera del fallo judicial por las 3,8 toneladas de cocaína del «Karar», que en el caso de todos estos marineros, dada la confesión que realizaron en el juicio, derivaría en su expulsión de España y, por tanto, en la oportunidad por fin de regresar a sus países.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra supo a través de la División de Cooperación Internacional –la alerta saltó en los aeropuertos en los que tomaron vuelos– de la salida de España de estos cuatro acusados. Todos tienen vigente, como medida cautelar, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte. Ante esta circunstancia, la sala dedujo testimonio de los hechos a los juzgados que estaban de guardia en cada momento por si hubiesen incurrido en delito de quebrantamiento.
La excarcelación de los tripulantes al poco de iniciarse la «macrovista» dio lugar a una situación del todo insólita. Obligados a estar en España para el juicio y la sentencia, no tenían sin embargo arraigo ni familiares en Vigo y la mayoría ni conocen el idioma. Con cobijo provisional en albergues o pisos, su situación se tornó muy compleja. Sus abogados defensores solicitaron su residencia temporal por circunstancias excepcionales para que pudiesen trabajar, pero la petición no llegó a buen puerto.
El fiscal, cuando concluyó el juicio, bajó a siete años y medio de prisión su petición para todos los tripulantes, interesando la sustitución de esta pena por la de su expulsión de España una vez cumplidos, al menos, cuatro años de encarcelamiento. Precisamente, estos cuatro años ya los han saldado porque fue el tiempo que estuvieron en prisión provisional. El juicio por el alijo del «Karar» se siguió contra un total de 28 acusados. La petición para el presunto líder de la organización, Juan Carlos Santórum, es de 18 años de prisión.
