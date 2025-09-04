La Audiencia en Vigo tiene activas órdenes de busca y captura contra 30 prófugos

La reciente fuga de uno de los dos jóvenes que participó en la violación grupal del piso de la Travesía de Vigo dio lugar a la emisión de una orden internacional de detención y a la petición formal de su extradición a la República Dominicana, su país natal y al que entró a través del aeropuerto de Punta Cana. Miguel Ángel Wilson Aquino decidió cobijarse en el Caribe para eludir la reciente condena de 11 años y medio de prisión que le impuso la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. La misma sala está pendiente de dictar sentencia por el alijo de 3,8 toneladas del «MV Karar», una causa con 28 acusados cuatro de los cuales, tripulantes originarios de Bangladesh, también se han escapado de España en los últimos meses. Como el joven dominicano, tenían prohibido abandonar el territorio nacional y les habían retirado el pasaporte, pero, aún así, se las ingeniaron para fugarse al extranjero. En el caso de estos marineros, no se emitió ninguna requisitoria de búsqueda y detención.

Estas fugas no son una excepción. La Sección Quinta, la sala de la Audiencia que en Vigo enjuicia los procedimientos penales más graves como fue el caso de esa violación grupal a una joven o la causa por la cocaína del «Karar», tiene en la actualidad activas un total de 30 requisitorias contra acusados o condenados que permanecen en paradero desconocido. Catorce de las órdenes son de busca, detención y presentación de dichos prófugos en sede judicial, fundamentalmente para notificarles resoluciones judiciales: desde citaciones para juicio hasta notificaciones de sentencia. Se da la curiosa circunstancia de que a alguno se le busca para comunicarle que la pena de prisión que se le impuso ya le fue suspendida.

Con sentencia firme

Las restantes 16 requisitorias son de búsqueda, captura e ingreso en prisión contra condenados sobre los que pesa sentencia firme. Pueden ser acusados a los que se busca para que empiecen a cumplir la pena de cárcel que les fue impuesta o reos que se dieron a la fuga aprovechando un permiso penitenciario. Uno de los casos sonados en Vigo de estas características, aunque no el único, se remonta a 2011, cuando el condenado por el conocido como homicidio del pub Dickens no volvió a A Lama tras un permiso de salida. Cuatro años después, cansado de huir y sabiéndose acorralado por las fuerzas de seguridad españolas y lusas, se entregó en la cárcel.

Las requisitorias se publican en el sistema de información SIRAJ al que tienen acceso los cuerpos policiales y todos los órganos judiciales españoles.