Más de 150 venezolanos tratan de instalarse cada mes en Vigo

La lancha que zarpó de Venezuela con rumbo a Estados Unidos y que el martes fue interceptada por un misil es considerada una declaración de intenciones de la administración Trump. En el ataque, ninguno de los 11 tripulantes que iban a bordo sobrevivió. El presidente norteamericano se limitó a tildarlos de «terroristas».

La intención es que Nicolás Maduro se entregue, los yanquis consideran que es de justicia por su presunto liderazgo de un cartel de drogas a nivel internacional, el de los Soles. Lo mismo opinan los representantes de la comunidad venezolana en Vigo, que aseguran que su presidente es líder de esta organización terrorista.

Por su parte, desde Caracas califican el suceso de una inventiva, una inteligencia artificial.

Los representantes de la comunidad vinotinta en la ciudad señalan que se mantienen «a la espera» de lo que pueda pasar en los próximos días. Llevan desde las elecciones (para ellos sin garantías democráticas) viendo como el volumen de inmigrantes aumenta. En las oficinas de la Federación Venezolana de Galicia (Fevega) reciben a, al menos, cinco personas al día que acaban de llegar y necesitan informarse. Funcionan por cita, pero a veces acuden más. La burocracia y conseguir el NIE sigue siendo uno de los impedimentos con los que se encuentran y la nueva Ley de Extranjería se presenta como una suerte de ruleta rusa.

Sabían que el flujo migratorio ocurriría: esperaban que las elecciones fuesen un revulsivo para que miles de compatriotas hiciesen las maletas. Aseguran que el 40% de los residentes del país podrían abandonarlo si no hay un cambio político.

¿Temer a Trump?

Manuel Pérez, presidente de Fevega, cree que el problema actual no es entre su país y Estados Unidos, sino del tráfico de drogas. «Maduro va a tratar, al estilo Noriega en Panamá, de que el pueblo se arme y haga milicias. Lo que pasó entonces fue que se entregaron armas en camiones y la sociedad civil, en vez de atacar a los gringos, cogió la artillería y se fue a sus casas. Eso es lo que pasaría», indica. No cree que nadie pueda defender ya a Maduro, lo observa acorralado. «Robó las elecciones, tiene miles de presos políticos y está robando al pueblo. No lo van a apoyar: mandar a personas mayores o sin experiencia pelear contra un ejército militar es ir a morir. Nadie está preparado», asegura.

«El gobierno de Trump no es el de Biden. El misil fue un mensaje que lo dejaba claro. No están jugando: por la frontera americana no va a pasar ni un kilo de droga», opina Pérez.

La líder de la oposición, María Corina Machado, quería que ganase el republicano las elecciones para que ello repercutiese sobre la población venezolana. Pero, ¿y las deportaciones masivas? Otro de los representantes de esta comunidad en Vigo, que por filias políticas prefiere no desvelar su nombre, asegura que «no se deporta al azar, sino que se investiga al extranjero en cuestión». Añade que «los venezolanos no son los más afectados porque solo pretenden trabajar», concluye.