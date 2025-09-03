El violador de Travesía fugado fue detectado en el aeropuerto de Zúrich

Pese a que tenía prohibido salir del territorio nacional y se le había retirado el pasaporte, Miguel Ángel Wilson Aquino viajó desde Vigo cruzando la frontera con destino a Oporto (Portugal), donde tomó un primer vuelo que hizo escala en Zúrich (Suiza). Allí su presencia fue detectada y, de hecho, de dicha circunstancia se dio cuenta a la oficina policial de SIRENE en España. Pese a ello no fue retenido. Pudo continuar su viaje y cogió otro avión que lo llevó al Caribe: a Punta Cana, en la República Dominicana, su país natal, del que se había ido siendo adolescente y al que ahora ha regresado superada la treintena para eludir la condena de prisión que se le impuso por participar en la violación grupal de una joven en un piso de la Travesía de Vigo.

Miguel Ángel, conocido también como Edwin, permanece en situación de prófugo desde hace más de tres meses, como adelantó FARO. La sucesión de acontecimientos evidencia que el condenado se escapó un puñado de días después de conocer la sentencia que le impuso 11 años y medio de prisión por agredir sexualmente, junto a un amigo, a la joven de Travesía. Esa resolución se notificó el miércoles 7 de mayo, al día siguiente casualmente la Policía Nacional lo detuvo en el marco de otra causa judicial de tráfico de drogas y medicamentos, el viernes 9 de mayo quedó en libertad provisional y solo tres días después, el lunes 12, la oficina española de SIRENE solicitaba información sobre la vigencia de la prohibición de salida del territorio nacional que le constaba: fue cuando las autoridades policiales suizas lo detectaron en el principal aeropuerto de dicho país.

Miguel Ángel, con camisa blanca en primer plano en la fotografía, durante el juicio por la violación grupal. / PABLO H. GAMARRA

Portaba un pasaporte dominicano

El sistema SIRENE es clave en el Espacio Schengen, permitiendo la colaboración y el intercambio de información entre las autoridades policiales de los países miembros. En este caso, aunque la alerta saltó, para cuando la oficina policial española confirmó que efectivamente Miguel Ángel no podía abandonar España, éste ya había volado a su Caribe natal. «En fecha 16 de mayo se tiene conocimiento en esta sección a través de SIRENE España de que Miguel Ángel Wilson Aquino ha sido detectado en el aeropuerto de Zúrich en un vuelo procedente de Oporto y con intención de tomar otro con destino a Punta Cana portando un pasaporte de la República Dominicana, no siendo retenido por las autoridades suizas y continuando su viaje», se recoge en un auto de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, la sala que lo enjuició y sentenció y la que, a raíz de esta fuga y a petición de los abogados de la víctima de la violación, ha acordado pedir la extradición del condenado a la República Dominicana.

Una sentencia que aún no es firme

El joven huyó cuando la sentencia estaba aún en fase de presentación de recursos. No era firme ni lo es aún ahora –apelaron los abogados defensores y los de la acusación particular– y todavía no se había pedido su ejecución, pero sobre el prófugo pesaban una serie de medidas cautelares acordadas en la fase de instrucción que siguen vigentes: la obligación de comparecer en los juzgados cada 15 días y la prohibición de salir del territorio nacional, con privación del pasaporte así como de la posibilidad de obtenerlo.

La cuestión del pasaporte es clave porque, pese a la privación judicial, el joven consiguió dicho documento. Aunque no lo necesitaba para volar a Suiza, sí era indispensable para coger el avión hacia la República Dominicana.