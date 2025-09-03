Vigo concedió hasta mayo tres veces más licencias de obra que A Coruña

Vigo es el concello de Galicia que más licencias de obra ha tramitado en los cinco primeros meses del año, con un total de 107 permisos concedidos. Son datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que analiza la actividad de los servicios urbanísticos de la Comunidad con periodicidad desde el año 2020.

Así, entre enero y mayo, la concesión de licencias en el consistorio vigués es notablemente superior a la que realiza la segunda ciudad más poblada de Galicia, ya que en A Coruña únicamente tramitaron un total de 31 autorizaciones en los primeros cinco meses del ejercicio, por lo que Vigo está más de tres veces por encima.

El ritmo de aprobación en la urbe herculina la deja únicamente por delante de Pontevedra, donde apenas se tramitaron entre enero y mayo de este año 26 licencias.

El segundo puesto en el ranking de la Comunidad es para Lugo, con 78 permisos, siguiéndole Santiago (52), Ferrol (46) y Ourense (40).

El quinto mes del año, sin embargo, ha dejado en la ciudad olívica el registro más bajo del ejercicio junto al de enero, ambos cerrados con 14 licencias tramitadas, mientras que el pico se alcanzó en abril, con hasta 33 permisos de construcción autorizados por el consistorio. En marzo, la cifra se quedó en 25 y en febrero.

El presente año es, con todo, en Vigo, el segundo con un volumen de tramitación de licencias más elevado en los primeros cinco meses del año, solo superado por las 111 autorizaciones de obra que se concedieron en 2021. En la comparativa con el año pasado, el incremento es casi del 19%.