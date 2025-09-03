La UVigo descubre los mecanismos que ayudan a los puentes de acero a resistir terremotos

La UVigo y la Politécnica de Valencia firman un hallazgo conjunto que aporta claves para mejorar la seguridad de los futuros puentes y de los que ya están en servicio frente a terremotos y otros eventos extremos. Su investigación, publicada ayer por la prestigiosa revista Nature, desvela la existencia de seis mecanismos fundamentales que «combinados» entre sí, de forma similar al comportamiento de las telas de araña, permiten que las infraestructuras de celosía de acero resistan el fallo de cualquiera de sus elementos e incluso sean capaces de soportar cargas superiores a las habituales.

A igual que las redes tejidas por las arañas, que resisten los daños y siguen siendo efectivas para cazar a sus presas, los puentes con esta tipología son capaces de aguantar impactos o terremotos sin derrumbarse. Una resiliencia que, además de evitar víctimas mortales y otras graves consecuencias, permite eludir el coste que supone el cierre de unas infraestructuras vitales y que asciende a millones de euros diarios.

El estudio se ha desarrollado dentro del proyecto Pont3, financiado por el Ministerio de Ciencia y coordinado por José M. Adam, de la Politécnica de Valencia, y Belén Riveiro, del Cintecx de la UVigo. Y el punto de partida fueron las dos becas Leonardo otorgadas por la Fundación Barrié a ambos en 2017 y 2021, respectivamente.

Los investigadores del proyecto, en el laboratorio. / Duvi

La mayoría de los puentes de acero que se encuentran activos en la actualidad fueron construidos entre finales del siglo XIX y principios del XX. Además de ayudar a garantizar la seguridad de aquellos que ya han sobrepasado su vida útil, las aportaciones de los investigadores vigueses y valencianos permitirá la construcción de nuevas infraestructuras «más seguras y resilientes».

«Ante eventos naturales cada vez más intensos e impredecibles y cambios ambientales que están acelerando el deterioro de puentes es fundamental garantizar que estas estructuras no colapsen ante un fallo local. Y en este sentido hemos avanzado en nuestro estudio», destaca Riveiro.

Hasta ahora, no estaba claro por qué los fallos iniciales de ciertos elementos se propagaban de forma «desproporcionada» en algunos casos, mientras que en otros apenas afectaban a la funcionalidad del puente.

Los puentes de celosía de acero tienen un comportamiento similar al de las telas de araña / Duvi

Los investigadores del proyecto Pont3 descubrieron y caracterizaron los mecanismos secundarios que permiten a estas infraestructuras sobreponerse a los fallos, desarrollando una resistencia latente, y no colapsar. «Somos capaces de entender cómo pueden seguir soportando cargas después del fallo inicial de algún elemento», apunta Carlos Lázaro, otro de los investigadores principales.

De esta forma, los resultados aportan nuevas claves para el diseño de puentes más seguros y resilientes y contribuyen a mejorar las estrategias de monitorización, evaluación y refuerzo de aquellos ya existentes. Y pueden además ayudar a definir nuevos requisitos de robustez.

«El objetivo fundamental: es mejorar las seguridad de estas infraestructuras tan importantes y extendidas en las redes de transporte. Y la clave está, de nuevo, en la naturaleza. En 2024 descubrimos cómo lograr que los edificios no colapsasen ante un evento extremo imitando a los lagartos. Y en esta ocasión, aprendemos de las telas de araña, cuyo comportamiento guarda similitudes con los puentes de celosía de acero. Lo demostramos al comparar nuestro trabajo con otro publicado en Nature en 2012 precisamente sobre telas de araña», concluye Adam.