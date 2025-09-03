Trabajo y Sanidad intensifican en Vigo las inspecciones sobre negocios de hostelería

Los hosteleros de Vigo se han encontrado en estas últimas semanas del verano con visitas sorpresas, y precisamente no son las más esperadas. Y es que numerosos restaurantes y bares han sido sometidos a inspecciones tanto de trabajo como de sanidad, que llegan siempre sin aviso previo. Las más numerosas, tal y como apuntan desde la Federación de Turismo y Hostelería de la provincia de Pontevedra (Feprotur), son las laborales. «Lo que más están viendo son los registros horarios. Es obligatorio que en un documento figure la hora de entrada y salida de los trabajadores. Actualmente se hace en formato físico, en un papel. Pero la idea es que el proceso se digitalice a medio plazo, porque además es un cambio que no es demasiado caro para los hosteleros. En la federación estamos ofreciendo formación especializada en digitalización», informa la gerente de Feprotur, Beatriz Carballido.

Estas inspecciones de trabajo para comprobar las condiciones laborales de bares y restaurantes y, sobre todo, controlar el registro horario del personal y que se cumplen con los descansos obligatorios, son habituales durante el verano, época de mayor trabajo y donde se contratan empleados de refuerzo, que en algunos casos hacen más horas de las debidas. También se comprueban las condiciones de los puestos de trabajo y si las contrataciones se han hecho sin salirse en ningún momento de la legalidad.

La patronal sospecha que detrás de estas inspecciones sorpresa de las últimas semanas puede haber denuncias anónimas ya sea ante organizaciones de defensa de los consumidores o ante la propia Inspección de Trabajo y que pueden motivar esos controles en la hostelería.

Ha habido locales que también han recibido controles de sanidad. En algunos casos, como el de la cafetería Kavak, ubicada en República Argentina y que cambió de gerencia recientemente (antes se llamaba Dolce & Salato), hacía unos ocho años que no recibía la visita de estos inspectores. «Comprobaron que teníamos todo en regla. Solo nos corrigieron alguna cosa de poca importancia, como la necesidad de tener termómetros en las neveras», apunta Rui Marsillach, uno de los responsables de este establecimiento.

En otros locales también verificaron otros aspectos como el tratamiento de los huevos, cuyo mal estado, derivado sobre todo del calor característico de meses como julio y agosto, puede provocar intoxicaciones alimentarias o salmonelosis, que se ha convertido en uno de los grandes temores del verano.

Tal y como apuntan desde Feprotur, la mayoría de las inspecciones de trabajo y de sanidad en la hostelería de la ciudad no acaban en multas: en caso de que haya alguna infracción, se le da un período razonable al local para que la subsane. Es decir, normalmente estos controles son superados o se quedan simplemente en un aviso para aplicar medidas correctoras y adaptarse a la normativa sanitaria y laboral vigentes. «Depende mucho de la actitud que muestre el hostelero en la visita. Una buena predisposición es clave. Los inspectores no suelen ser muy quisquillosos en sus visitas y se muestran comprensivos», explica Beatriz Carballido.

Gimnasios y hospitales

Aunque la hostelería es el principal objetivo de estos controles, sobre todo durante verano, lo cierto es que otros sectores no se han librado. Por ejemplo, algún gimnasio de Vigo ha «sufrido» la visita sorpresa de inspectores para comprobar el adecuado estado de las instalaciones y que las ganancias declaradas se ajustan a lo que han facturado. Es decir, que no existen ingresos en negro.

Incluso el hospital privado de Vigo Ribera Povisa recibió la semana pasada la visita de los inspectores, que supervisaron los distintos departamentos del hospital para comprobar que cumplen con las condiciones necesarias para que los trabajadores puedan ejercer sus tareas.