Ryanair cancela vuelos a Peinador faltando al convenio en vigor con el Concello y deja tirados a viajeros vigueses: «Estamos indignados»

Ryanair habría incumplido el contrato que la compañía aérea firmó con el Concello de Vigo por el que tendría que seguir operando la ruta entre Peinador y Londres-Stansted (el único vigente actualmente) hasta el próximo 31 de diciembre.

Y es que usuarios de esta línea han recibido en las últimas horas mensajes de cancelación por parte de Ryanair sobre los vuelos que adquirieron para fechas previas a ese fin de convenio, concretamente en los servicios aéreos de vuelta entre la capital británica y la ciudad olívica.

Es el caso de la viguesa Mónica Méndez Rodríguez que había planeado una escapada a la ciudad londinense durante el puente de diciembre -del sábado 6, al miércoles 10- , con su familia y otras cinco personas. «Compramos los billetes el pasado jueves (28 de agosto) y con ellos ya pagamos los traslados, la estancia en Londres y hasta las entradas para los estudios de la Warner de Harry Potter. En mi caso, somos cuatro, con dos niños, y nos gastamos más de 1.200 euros. Y ayer, a las 9 de la mañana, (por el martes 2 de septiembre) nos llega un mail de Ryanair: que nos cancelan el vuelo de vuelta. Estamos indignados. Si no nos iban a dejar volar, ¿por qué nos permiten comprar esos billetes?», asegura a Faro esta clienta afectada.

Mensaje de cancelación de Ryanair. / Cedido

«Su vuelo ha sido cancelado por motivos comerciales», reza el mensaje de la compañía que ofrece a los clientes afectados hacer uso de la opción de una ruta alternativa hasta su destino, o solicitar un reembolso íntegro del coste de su billete. «El único cambio posible tenía que ser dentro de España; no te dejaban cambiar a un aeropuerto de otro país, como el de Oporto. Solo nos daban la vuelta para Santiago dos días después, y eso era inviable, por nuestros trabajos, por el cole de los niños y por no hablar de que tendríamos que pagar dos noches más en Londres», aclara Mónica.

Con el viaje aún en el aire

Finalmente, después de conseguir hablar con la compañía «vía chat, porque telefónicamente fue imposible», decidieron comprar la vuelta desde la capital británica a Sá Carneiro. «Teníamos que volver de alguna manera y cancelar el viaje suponía perder más de 1.000 euros y no estábamos dispuestos. Lo que hicimos fue comprar el Londres-Oporto. ¿Qué pasa? Que llegamos bastante justos para coger el autobús de vuelta a Vigo, así que hemos decidido comprar la ida también desde Oporto, para viajar en coche hasta allí y poder cogerlo para volver. Pero aún no lo hemos hecho hasta que Ryanair nos confirme que nos reembolsa el gasto del billete Vigo-Londres. Y en esas estamos, esperando a que se decidan».

En cualquier caso, tanto esta familia como el resto de su grupo de viaje han tenido que desembolsar más dinero del que tenían previsto en principio. «Los billetes que compramos estaban muy rebajados, así que el precio de la vuelta, de momento, ya casi nos ha costado lo mismo que los dos vuelos desde Vigo. A eso hay que sumar el vuelo desde Oporto -aún en el aire- y la gasolina y peajes de los traslados en coche desde y a Vigo», describe esta viguesa, que conoce otros casos similares al suyo, después de que le hayan contactado tras publicar su situación en redes sociales.

Dos sanciones previas

La línea irlandesa ya fue multado por el Gobierno local de Vigo en base a ese convenio de 1,8 millones de euros rubricado hace tres años con dos sanciones por incumplimiento de contrato. Si bien es cierto que la aerolínea ya suprimió este año la ruta a Barcelona por su conflicto con Aena, el cierre también de la ruta entre Peinador y Londres –y su marcha de la ciudad olívica– ya estaba prevista una vez que dicho contrato no se renovó. Pero presuntamente, al estar en vigor hasta el 31 de diciembre de este año, debía seguir operando la ruta completa (ida y vuelta).

Lo cierto es que la low cost irlandesa, dentro de su guerra con Aena por las tasas aeroportuarias, ha vuelto a meter los mayores tijeretazos en la comunidad gallega, que perderá cientos de miles de plazas, buena parte de sus rutas y también decenas de empleos. En resumen y en palabras de Ryanair: una «catástrofe turística» en España y, particulamente, en Galicia a través de Lavacolla.