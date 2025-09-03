Redondela destina más de 7.000 euros para la compra de material escolar

El Concello de Redondela destina más de 7.000 euros para ayudas de libros y material escolar para niños de Educación Infantil en el curso que arranca de forma inminente. Este año son más de un centenar las familias beneficiarias que reúnen los requisitos de la convocatoria, con pequeños de tres a cinco años escolarizados en centros educativos públicos del municipio. Concretamente, reciben un vale por un importe de setenta euros que pueden cambiar por libros y material escolar en las librerías locales adheridas a esta convocatoria.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, explica que pese a que no se trata de una competencia municipal, el Concello hace el esfuerzo «para ayudar a las familias que lo necesitan con los gastos de escolarización de los niños».

Las personas beneficiarias pueden recoger el vale de forma presencial en el propio Ayuntamiento, entre las 9.00 y las 11.00 horas, o solicitar otro horario llamando al teléfono 98400300.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las políticas sociales impulsadas por el Concello redondelano para garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas educativas.