El pleno de Ponteareas aprueba exigir profesorado especialista en un centro

El pleno de Ponteareas aprobó por unanimidad una propuesta presentada de forma conjunta por BNG, PSOE y PEC para instar a la Xunta de Galicia a reforzar el profesorado especialista en el CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera. El objetivo de la propuesta es garantizar una atención adecuada al alumnado con necesidades educativas específicas en un centro que supera los 300 estudiantes matriculados.

La portavoz del BNG, Cristina Fernández Davila, advirtió de la situación «cada vez más preocupante» en el colegio, que este curso verá reducido su cuadro docente de 32 a 30 profesores, pese a mantener las mismas unidades e incrementar el número de escolares con necesidades especiales. Recordó además que en el curso pasado 34 alumnos precisaban atención por trastornos del lenguaje, pero solo contaban con una especialista de Audición y Lenguaje con 23 horas semanales, lo que dejó a una decena de niños sin la atención individualizada prescrita por los informes médicos.

Fernández lamentó que el voto en contra de PP y ACIP impidiera ampliar la iniciativa a otros centros que atraviesan situaciones similares. «El caso del Ramiro Sabell no es aislado; hay más colegios en Ponteareas afectados por la falta de especialistas», aseguró la edil y diputada en el Parlamento Galego.