Dos personas heridas en un accidente entre siete vehículos en Vigo
Ocurrió a primera hora de hoy en la VG-20
Dos personas han resultado heridas leves este miércoles en un accidente múltiple con siete vehículos implicados en Vigo. Ambas fueron atendidas en el propio punto por el personal sanitario, sin que fuese necesario su traslado a un centro hospitalario.
El siniestro se produjo alrededor de las 8.00 horas, cuando el sistema de emergencias E-Call de uno de los turismos implicados alertó al 112 y situaba el accidente en la VG-20, a la altura del kilómetro 10, en Beade.
A partir de ahí, desde el servicio se pasó aviso al 061, a los Bomberos de Vigo, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil.
Según confirmaron los equipos desplazados, siete vehículos se han visto involucrados en el accidente. Además de dos personas heridas leves, otras cinco resultaron ilesas.
