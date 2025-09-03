El MARCO acoge la 1ª edición de GalIA Tech
La Inteligencia Artificial tiene una cita en el Museo MARCO, que acoge la 1º edición de GalIA Tech, el 24 de septiembre con ponencias y demostradores de tecnología aplicada.
