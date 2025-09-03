Los juzgados sacan a subasta dos viviendas en Sanjurjo Badía y Lavadores

Tras varias semanas sin subastas procedentes de los juzgados de Vigo debido a que durante el verano baja la actividad, el portal telemático activó ayer dos procedimientos, ambos relativos a viviendas por las que se podrán realizar ofertas hasta el próximo 22 de septiembre.

Una de las subastas procede del único juzgado de lo Mercantil que tiene su sede en Vigo. Se trata de dos lotes. Uno de ellos es un piso en la calle Sanjurjo Badía que ha sido valorado en casi 135.000 euros y el otro es un garaje en una planta semisótano de otro edificio de esa misma calle tasado en algo más de 32.000. Se trata, en el caso del piso, de una vivienda habitual con ocupantes sin derecho a permanencia, según se concreta en el portal web.

La otra subasta es del Juzgado de Primera Instancia número 3. Lo que sale a puja es una vivienda sobre un terreno de 588 metros cuadrados en la calle Cortellas de Lavadores. Se le ha dado un valor de 113.000 euros. Es vivienda habitual.