El «Independence of the Seas» trae 4.000 cruceristas en su octava escala en Vigo

Una vez más (y ya van ocho este año), el reconocible perfil del mega crucero estadounidense Independence of the Seas presidió el muelle de Trasatlánticos, al que atracó en la mañana de este miércoles proveniente de Southampton conduciendo una expedición de más de 4.000 cruceristas.

El pasaje disfrutó en la ciudad de la primera parada de un recorrido por la costa ibérica de nueve noches de duración, que se completa con visitas a Lisboa, Cádiz, A Coruña y Bilbao y que fue vendido a precios a partir de unos 2.200 euros por persona.

Con 155.889 toneladas de registro bruto y 339 metros de eslora por 39 de manga, el Independence fue inaugurado en 2008, renovado en 2018 y forma parte de la serie “Freedom” junto a sus naves gemelas Freedom y Liberty of the Seas, en su momento los tres buques de pasaje más grandes del mundo.

Precisamente el Liberty relevará al Independence el próximo año en Europa, habiendo cerrado ya doce escalas en Vigo. Por su parte al Independence le restan todavía cuatro nuevos atraques este año en el puerto vigués, antes de posicionarse de nuevo en el Caribe para el mercado estadounidense.