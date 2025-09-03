La humanización de San Roque durará diez meses y costará casi dos millones

Abel Caballero anunció ayer que a lo largo de este mes de septiembre darán comienzo las obras de humanización de la calle San Roque, en el tramo comprendido entre Gregorio Espino y Reiseñor. El proyecto, que cuenta con un presupuesto cercano a los 2 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 meses, también incluye trabajos en la calle Couto de San Honorato, en el tramo que conecta con las calles Colombia y Reiseñor.

Según explicó el regidor, las actuaciones permitirán mejorar un total de 247 metros de vía, con el objetivo de incrementar la calidad de los espacios peatonales, reforzar la seguridad vial y renovar las redes de servicios existentes. Una de las principales novedades del proyecto será la creación de una nueva plaza entre San Roque y Couto de San Honorato, que incluirá una zona verde rodeada por un graderío.

El plan contempla además la ampliación de las aceras, el mantenimiento de un único sentido de circulación y la reserva de plazas de aparcamiento entre la calle Talude y la avenida de Gregorio Espino. También se renovará el mobiliario urbano, así como las redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público.

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, recuerda que el organismo provincial financia el 69% de esta actuación, y tilda de «deslealtad institucional» al alcalde de Vigo por «ocultar intencionadamente» este dato.