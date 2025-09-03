La humanización de San Roque durará diez meses y costará casi dos millones
La principal novedad del proyecto, cuyas obras arrancarán ya ahora en septiembre, será la creación de una nueva plaza que incluirá un graderío
Abel Caballero anunció ayer que a lo largo de este mes de septiembre darán comienzo las obras de humanización de la calle San Roque, en el tramo comprendido entre Gregorio Espino y Reiseñor. El proyecto, que cuenta con un presupuesto cercano a los 2 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 meses, también incluye trabajos en la calle Couto de San Honorato, en el tramo que conecta con las calles Colombia y Reiseñor.
Según explicó el regidor, las actuaciones permitirán mejorar un total de 247 metros de vía, con el objetivo de incrementar la calidad de los espacios peatonales, reforzar la seguridad vial y renovar las redes de servicios existentes. Una de las principales novedades del proyecto será la creación de una nueva plaza entre San Roque y Couto de San Honorato, que incluirá una zona verde rodeada por un graderío.
El plan contempla además la ampliación de las aceras, el mantenimiento de un único sentido de circulación y la reserva de plazas de aparcamiento entre la calle Talude y la avenida de Gregorio Espino. También se renovará el mobiliario urbano, así como las redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público.
La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, recuerda que el organismo provincial financia el 69% de esta actuación, y tilda de «deslealtad institucional» al alcalde de Vigo por «ocultar intencionadamente» este dato.
