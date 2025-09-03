El grupo folclórico Anaquiños de Chapela arranca el nuevo curso

El grupo folclórico Anaquiños de Chapela-Redondela arranca esta semana un nuevo curso con sus diferentes actividades. Concretamente, baile tradicional, que comprende tres secciones: de seis a trece años, de catorce a cuarenta y los mayores de cuarenta. En gaita se impartirán cursos de iniciación y perfeccionamiento, al igual que en percusión y pandereta. Todas las actividades tienen lugar en el multiusos de Chapela los miércoles, jueves y viernes. Los participante actuarán posteriormente por toda la comarca, Galicia, España y Portugal.