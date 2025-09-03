El grupo folclórico Anaquiños de Chapela arranca el nuevo curso
El grupo folclórico Anaquiños de Chapela-Redondela arranca esta semana un nuevo curso con sus diferentes actividades. Concretamente, baile tradicional, que comprende tres secciones: de seis a trece años, de catorce a cuarenta y los mayores de cuarenta. En gaita se impartirán cursos de iniciación y perfeccionamiento, al igual que en percusión y pandereta. Todas las actividades tienen lugar en el multiusos de Chapela los miércoles, jueves y viernes. Los participante actuarán posteriormente por toda la comarca, Galicia, España y Portugal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Vigo «se desconecta» de 24 destinos fuera de Europa al atrasar Iberia su primer vuelo
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- Davila 30/08/2025