Gobierno local y PP se enzarzan por la subida de la tasa de basura

La subida del recibo de la basura ha vuelto a enfrentar al gobierno local y al grupo municipal del PP, que ya en las últimas horas acusó a Abel Caballero de perpetrar un «sablazo» a los bolsillos de los ciudadanos.

En respuesta a esa denuncia, el edil de Facenda, Jaime Aneiros, recordó que el alza de esta tasa tiene su origen en el incremento del canon de Sogama, dependiente de la Xunta. Recordó que el Ayuntamiento pagaba en 2023 por la gestión de los residuos 61 euros por tonelada, y en 2025 el canon subió a 104 euros por tonelada (+69%).

«Ésa es la explicación de por qué la tasa de basura en Vigo sube. Si el PP de la Xunta de Galicia baja o elimina el canon de Sogama, al día siguiente el recibo de basura en Vigo bajaría automáticamente ese mismo porcentaje», proclamó Aneiros, que ha pedido «ver hacia Santiago y no tanto hacia Vigo».

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Martín, insistió en que el «sablazo» del recibo de la basura viene «impuesto» por una ley estatal que afecta a toda España, no solo a Galicia. «Por eso, esta clavada en el bolsillo de los vigueses tiene como único responsable al gobierno de Pedro Sánchez», subrayó.