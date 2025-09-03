Un paseo por los Parques Nacionales

«Nuestro país es muy diverso, no hay nada igual en el mundo», fue la reacción del alcalde, Abel Caballero, al ver la exposición Parques Nacionales que se inauguró ayer en la calle Príncipe. Acompañado del presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, hizo, por primera vez, el recorrido que reúne 93 imágenes de espacios naturales a lo largo de España.

El proyecto busca «apoyar la cultura, la sostenibilidad y los hábitos de vida saludables», según afirma la coordinadora adjunta de cultura de Afundación, Paloma Vela. En su programación apoyan las «buenas prácticas» y en ese sentido los Parques Nacionales son «una herramienta fundamental para la preservación de los ecosistemas, la fauna y la flora», asegura Vela. Las fotografías seleccionadas son las ganadoras o finalistas del concurso FOTOPARQUES y recorren los 16 Parques Nacionales de España, acompañadas de texto que explican casos de éxito como la recuperación del lince ibérico .

Ya pasaron más de 100 años desde que la ley dio paso a la creación de los primeros Parques Nacionales: la montaña de Covadonga (hoy Picos de Europa) y Ordesa (hoy Ordesa y Monte Perdido). La Sierra de las Nieves, en Málaga, es el último que ha sido nombrado, en 2021. A cada espacio se le dedican tres paneles. Durante su visita Caballero se detuvo en el del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, «lo tiene todo», enfatizó.

Islas Atlánticas

Fue declarado Parque Nacional el 1 de julio de 2002. Está conformado por las islas de Ons, Cíes y los archipiélagos de Sálvora y Cortegada. El medio marino de estas zonas presenta un mosaico de hábitats distintos, en sus aguas están algunos de los ejemplos más representativos del ecosistema marino atlántico. Además de su preservación, entre los objetivos del parque está el de impulsar la investigación científica. Se está trabajando, también, en la erradicación de especies alóctonas como el eucalipto, pinos y acacias para devolver al territorio su vegetación autóctona.

Exposición

La muestra fue organizada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y Afundación , con el apoyo del Grupo Trasga y realizada por Lunwerg editores. El objetivo es hacer una gira por España, por ahora ya se ha presentado en Madrid, en la feria del libro. Con la colaboración del Concello, Vigo es la segunda ciudad a la que acude. «Queremos llegar al máximo número de personas», declara Paloma Vela. Se podrá disfrutar de la exposición durante todo el mes de septiembre, hasta el día 30.

En los últimos años Afundación desarrolló el programa Educación para la sostenibilidad, que sitúa las propuestas culturales en el centro de la acción por el clima. Cuenta con exposiciones tanto en sala como en la calle, dentro y fuera de Galicia, actividades en los centros escolares o visitas guiadas y talleres en su centro de educación ambiental Naturnova. El programa conjuga el cuidado del medio ambiente con el fomento de la responsabilidad propia, a través de un enfoque que combina la reflexión artística con el conocimiento científico. Su objetivo es demostrar que el arte no solo emociona sino que también informa, moviliza y transforma.