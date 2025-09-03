Los empleados de A Pasaxe tendrán aparcamientos durante las obras

La comisión de trabajo de la fase 1 del polígono ondustrial de A Pasaxe, en Vincios (Gondomar), se reunió ayer con la participación del alcalde, Paco Ferreira, los técnicos municipales, la empresa constructora, la presidenta de la asociación de propietarios y el gerente de la asociación de empresarios de A Pasaxe.

Durante el encuentro se abordó el estudio y la planificación de tres aparcamientos disuasorios para los empleados del polígono, que se habilitarán mientras duren las actuaciones en los viales.

Además se trató la presentación de informes sectoriales necesarios para la ejecución de los trabajos, la colocación de varios centros de transformación eléctrica, dentro del proyecto de ampliación y mejora de la red eléctrica en marcha, la ejecución de nuevas acometidas de agua, saneamiento y electricidad, que permitirán modernizar y mejorar las infraestructuras de las empresas ya instaladas y la aprobación de un plan de seguridad y tráfico para iniciar de inmediato los trabajos en el vial principal que cruza la fase uno del polígono.

Según indicó el Concello en un comunicado, las obras de esta primera fase avanzan a buen ritmo y con total normalidad.