El precio de la vivienda se disparó en seis meses casi lo mismo que en 2024

La escalada del precio de la vivienda no cesa y alcanza ritmos que no se veían desde los meses previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, con dos trimestres consecutivos presentando una variación interanual por encima del 10%, algo que no sucedía desde 2007 y que, en este 2025, es un incremento más elevado que el registrado en la ciudad de Barcelona.

Entre enero y junio de este ejercicio, según los datos recopilados por la empresa especializada en tasaciones Tinsa, el incremento acumulado ha sido del 7,3%, mientras que en todo el 2024, el alza se situó en el 8,7%. Esto ha supuesto que el metro cuadrado en la ciudad olívica se cotice ya a 1.971 euros, con una progresión que invita a pensar que pronto rebasará la barrera de los 2.000 euros, lo que solo ocurrió en Vigo entre el tercer trimestre de 2007, cuando los precios todavía iban hacia arriba, y el segundo trimestre de 2010, período en el que ya se estaba produciendo una caída en picado desde los 2.154 euros por metro cuadrado (techo histórico) tras el ‘crack’, un descenso que no tocó suelo hasta el segundo trimestre de 2018, cuando el metro cuadrado se cotizaba a 1.377 euros, un 30% menos que la cantidad actual.

No obstante, lejos queda todavía lo que sucedió entre 2004 y 2005, cuando las variaciones interanuales superaron todos los trimestres el 15%, llegando incluso al cierre de 2004 a presentar una cifra del precio del metro cuadrado un 20% superior a la de 12 meses atrás.

No es de extrañar, por tanto, la imperiosa necesidad de la ciudad por desbloquear el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), una palanca para garantizar a los promotores la seguridad jurídica para poder construir más inmuebles y aumentar un parque residencial que, como contó FARO esta semana, ha crecido menos de un 2% en la última década y media. Con el desbloqueo del documento urbanístico, el objetivo en un plazo razonable, según indicaban desde el sector tras la aprobación del planeamiento, es lograr una reducción de al menos el 5% en los precios de la vivienda.

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA VIVIENDA / Hugo Barreiro

El acceso a la vivienda

La dificultad de acceder a un piso es, por tanto, cada vez mayor, calculando Tinsa en un 34% el esfuerzo de compra que se debe hacer en la ciudad, representando esa cifra el porcentaje de renta disponible que un hogar medio tendría destinar al pago de la primera cuota de una hipoteca que cubriese el 80% del valor de una vivienda media. El esfuerzo que deben hacer los vigueses está ya en el rango de lo considerado por encima de lo razonable, aunque sin alcanzar los valores que se entienden como críticos, por encima del 45%, una situación en la que están en España hasta ocho municipios.

Y es que, además, el precio del metro cuadrado en Vigo está por encima de la media estatal, fijada en 1.955 euros por metro cuadrado, estando la ciudad olívica en un reducido club de municipios en donde el valor de una vivienda está muy por encima del de la capital de su provincia, en este caso Pontevedra. El metro cuadrado en Vigo está un 25% más caro que en la ciudad del Lérez, según los datos que maneja Tinsa, y un 30% más elevados que el conjunto de la provincia de Pontevedra. En Galicia, por su parte, únicamente el concello de A Coruña presenta un precio del metro cuadrado más elevado que el de Vigo, al estar ya por encima de los 2.000 euros, mientras que en Santiago ese indicador estaba al cierre del segundo trimestre cerca de los 1.600 euros.

El alza de precios no ha contraído, ni mucho menos, la actividad en el mercado residencial, que se encuentra muy animado en la ciudad olívica, tal y como reflejan las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Vivienda, ua que tanto en el último trimestre de 2024 como en el primero del presente año, se han superado las 800 transacciones de pisos y casas, con 817 y 811, respectivamente.

Esos datos están cada vez más cerca de los recogidos entre 2005 y 2008, cuando se superaban el millar de operaciones, cota que también fue superada a finales de 2007.

A diferencia de lo que sucedía antes del ‘crack’ inmobiliario, la mayoría de operaciones que se cierran en la actualidad son de propiedades de segunda mano. El PXOM nuevo vigués aspira a revetir esto.