La Diputación moviliza a medio millar de vecinos

Medio millar de vecinos de Vigo y otros puntos de la provincia visitarán rutas emblemáticas de la mano de la Diputación de Pontevedra, gracias al programa +Convivencia.

