La DGT rectifica: el radar de la AP-9 en Candeán multará a partir de 120 km/h

Cada día, 473 conductores de Vigo y del resto de puntos de la provincia pontevedresa son denunciados por cometer una infracción de tráfico. Un 70% de ellas son por exceso de velocidad. Para poner coto a la siniestralidad que provoca superar estos límites, la DGT introdujo un nuevo radar de tramo en el municipio, concretramente en la AP-9 entre Candeán y Puxeiros, desde la salida del túnel de la Madroa hasta casi el nudo que va al hospital Rebullón. Empezó a operar hace un mes, aunque solo a modo de advertencia, no multaba como tal. Y menos mal, porque un error en su calibrado hubiese provocado decenas de reclamaciones por parte de usuarios.

En los primeros días de funcionamiento del nuevo cinemómetro –que abarca los puntos kilométricos 155,22 y 158,98 de la autopista– estuvo operando con un límite equivocado, saltando como infracción la circulación a más de 100 km/hora cuando a escasos metros una señal indica que el límite de velocidad está en 120 km/h.

Este error provocó que no pocos conductores recibieran una carta de apercibimiento por parte de la DGT, que no multa, por haber superado los 100 km/m a los que estaba limitado el radar. Esto provocó una gran confusión entre los conductores, que desconocían si este sería el nuevo límite en la autopista o se trataba de un error de calibrado como finalmente ha resultado. Por ejemplo, uno de los afectados que circulaba por este punto a 114 km/h, por debajo del límite establecido para la vía al tratarse de una autopista, pero por encima de la velocidad a la que se calibró entonces el radar, recibió una carta de la DGT advirtiéndole de su exceso de velocidad si bien como solo estaba en periodo de pruebas y no sancionador, no recibiría una multa por superar los 100 km/hora.

A partir del viernes empezará a multar a quienes superen los 120 km/hora

Consultada la duda ante la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra y también a la Jefatura de Tráfico de Pontevedra, pasadomañana, viernes día 5 de septiembre, este nuevo radar de tramo, y tras subsanarse este fallo, empezará a multar a todos aquellos conductores que en este tramo de 3,6 kilómetros en sentido creciente, es decir, en dirección a Puxeiros, superen los 120 kilómetros por hora.

Este sistema se compone de varias cámaras que graban a la entrada y salida de los dos puntos marcados, relacionando un ordenador las matrículas y calculando la velocidad media del vehículo en el mismo. Así, los tradicionales frenazos para evitar activarlo a escasos metros dejan de funcionar. Los postes en los que se ubica están compuestos por un panel solar que alimenta las baterías.

Tramo con restricciones

Lo que sí deben recordar los conductores que circulen por la AP-9 a la altura de Candeán es que en este tramo de túneles, justo antes del nuevo radar, sí existe una reducción de la velocidad que obliga a circular a no más de 100 km/hora. Esta limitación sí continúa vigente entre los túneles; pero una vez el conductor salga del último terminan las prohibiciones y se podrá volver a circular a los 120 km/h que rige una autopista.

A mayores de este punto, la provincia sumará otro radar de tramo, concretamente en la N-550 a su paso por Vilaboa en dirección Pontevedra. En ese caso vigila 2,4 kilómetros. Al igual que el de la AP-9, aquellos conductores que sobrepasen la velocidad permitida a partir del viernes comenzarán a recibir multas de la DGT.

Atendiendo a las estadísticas de la propia Dirección General de Tráfico, los radares de tramo o fijos «cazan» a más del doble de conductores infractores que los móviles en la provincia. E el último año fueron 172.935 denuncias en total, de las que 89.704 fueron por exceso de velocidas en radares fijos y 33.506 móviles en toda la provincia de Pontevedra.