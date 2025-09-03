Detienen a los cuatro ocupantes de un coche que había sido robado

La Policía Nacional detuvo a los cuatro ocupantes de turismo que había sido robado en Vilaboa, y que habían tratado de extorsionar al dueño del vehículo. Los arrestados circulaban en sentido contrario y de forma temeraria. Cuando fueron inteceptados por los agentes, estos descubieron que el coche era robado. No se descartan más implicados y detenidos.