Detienen a los cuatro ocupantes de un coche que había sido robado
La Policía Nacional detuvo a los cuatro ocupantes de turismo que había sido robado en Vilaboa, y que habían tratado de extorsionar al dueño del vehículo. Los arrestados circulaban en sentido contrario y de forma temeraria. Cuando fueron inteceptados por los agentes, estos descubieron que el coche era robado. No se descartan más implicados y detenidos.
- Davila 30/08/2025