Currículos azules para concienciar a los escolares gallegos

Más del 70% de los ecosistemas de todo el planeta son acuáticos. Sin embargo, en los currículos escolares no ocupan el espacio que deberían dada su importante presencia y papel ambiental. En línea con las recomendaciones de la UNESCO, la Comisión Europea ha creado un sello y una red de centros azules (Network of European Blue Schools) que cuenta con ramificaciones en los diferentes países. En España, agrupadas por comunidades autónomas, ya superan las 160 y el CIM-UVigo se ha propuesto potenciar su presencia en Galicia a través del proyecto Nereida, financiado por la Fecyt (Ministerio de Ciencia). Con el objetivo de dar a conocer esta iniciativa a los profesores y que más centros se unan, el edificio Redeiras acogerá mañana jueves una jornada de presentación.

«Somos animales terrestres y habitualmente tendemos a impartir la docencia asociada a estos ecosistemas. Por eso es fundamental dar a los acuáticos la relevancia que se merecen a través del currículo azul. Es decir, introduciendo contenidos sobre ecosistemas dulceacuícolas o marinos en los currículos escolares. El objetivo es ponerlos en valor, que los alumnos sepan que existen y sean conscientes de la importancia de cuidarlos y conservarlos», destaca Andreu Blanco, investigador del grupo Future Oceans Lab del CIM y responsable del proyecto Nereida.

Para incluir esta perspectiva en las aulas de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial y alcanzar el sello europeo que los acredite como azules, los centros candidatos deben desarrollar proyectos vinculados a estos ecosistemas bajo una serie de requisitos como son la colaboración con una entidad local o la difusión de los resultados.

Dos alumnos, durante una actividad el curso pasado. / Rede de Escolas Azuis de Galicia

La implicación del CIM-UVigo y de varias instituciones colaboradoras –Puerto de Vigo, IIM-CSIC, North Wind, 13 Grados, Fundamar y Cetmar–permitirá a los centros contar con un soporte científico y también administrativo.

«Nuestro papel es el de actuar como asesores y darles apoyo en los proyectos que quieran desarrollar, así como en toda la parte burocrática a la hora de solicitar los certificados», añade Blanco.

«Durante la jornada de presentación en Redeiras haremos una lluvia de ideas para que los centros educativos propongan proyectos y, a partir de nuestros conocimientos y capacidades, podremos derivarlos hacia una institución u otra para que les den apoyo y puedan hacer uso de sus recursos o contactar con los grupos de investigación, por ejemplo. Si no tienen ninguna propuesta, nosotros podemos plantearle alguna pero la idea es que surja de cada centro y se adapte a sus necesidades y a la planificación de los profesores», explica.

Una alumna, durante el trabajo de campo. / Rede de Escolas Azuis de Galicia

La red gallega ya cuenta con diez centros acreditados y algunos de ellos también estarán en el edificio Redeiras para dar a conocer sus proyectos e inspirar a otras escuelas: «En el CEIP Ría de Vigo, donde hicimos la presentación de la red el curso pasado, pidieron financiación dentro de una convocatoria europea para montar un laboratorio de biología marina. Y en otro centro recuperaron un estanque del patio para trabajar sobre la importancia de los ecosistemas de agua dulce y conseguir que fuesen allí aves para alimentarse y anidar. Pueden ser proyectos a más largo plazo, de un año de duración, o iniciativas puntuales».

«La idea es buscar el vínculo entre ciencia, sociedad y educación. Y estos proyectos no solo pueden partir de profesores de ciencias, sino también de lengua, arte o tecnología. El objetivo es que los niños se conciencien», destaca Blanco sobre su transversalidad.

El CIM y el resto de instituciones que conforman el consorcio empezaron a coordinar la red a finales del año pasado tras un trabajo previo en común. «Algunos centros ya contaban con el certificado, pero este clúster busca dar apoyo para que más escuelas puedan hacerlo. El proyecto Nereida ha supuesto un gran impulso porque nos da financiación para avanzar. Estamos empezando y el objetivo es certificar un mínimo de veinte centros. Pero la idea es conseguir la mayor cantidad posible y que, con el tiempo y suerte, tengamos algún tipo de apoyo desde la Administración para que, si no todos, la mayoría de centros educativos gallegos estén concienciados y acreditados», comenta Andreu Blanco.

Presentación de la red el curso pasado en el laboratorio creado por el CEIP Ría de Vigo. / DUVI

Cinco requisitos para obtener el sello europeo

La Red Europea de Escuelas Azules fija cinco requisitos para que los centros interesados puedan obtener su correspondiente certificación. Además de desarrollar un proyecto azul con actividades interrelacionadas y producir un resultado claro, los colegios deben implicar a todo su alumnado o, al menos, a un curso entero. También tendrán que colaborar con un socio local y comunicar los resultados obtenidos a la sociedad a través de las redes sociales o los medios de comunicación.

En la jornada de mañana en Redeiras, algunas de las escuelas azules gallegas darán a conocer las propuestas que le han valido la acreditación europea. «Y la idea del proyecto Nereida es que todas las iniciativas de los centros queden recogidas en un repositorio on line al que podrán acceder otras escuelas para replicarlos o inspirarse y así poder acreditarse también en el futuro», apunta Andreu Blanco.

Los centros interesados pueden solicitar información a través de la página web (www.escolasazuisgalicia.es) o al correo info@escolasazuisgalicia.es