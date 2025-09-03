Comienza el Setembro Xudeu en Tui

Con una conferencia sobre «La Edad de Oro de los judíos de al-Ándalus» comienzan mañana en Tui las jornadas anuales del Setembro Xudeu.

Será a las 19.30 horas en el edificio Francisco Sánchez. Con estas jornadas, Tui ahondará en su rica historia y patrimonio ofreciendo numerosas actividades.