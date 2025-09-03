Comienza el Setembro Xudeu en Tui
Tui
Con una conferencia sobre «La Edad de Oro de los judíos de al-Ándalus» comienzan mañana en Tui las jornadas anuales del Setembro Xudeu.
Será a las 19.30 horas en el edificio Francisco Sánchez. Con estas jornadas, Tui ahondará en su rica historia y patrimonio ofreciendo numerosas actividades.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Vigo «se desconecta» de 24 destinos fuera de Europa al atrasar Iberia su primer vuelo
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- Davila 30/08/2025