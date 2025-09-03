Los colegios multiplican sus menús: del auge de alergias al alumnado TEA

Las alergias o intolerancias alimentarias, enfermedades puntuales, diabetes o colesterol de los niños, las tradiciones religiosas y hasta los hábitos de nutrición familiares –si son vegetarianos o veganos, entre otras– han multiplicado los menús que se ven obligados a servir los centros educativos de Vigo. A estas casuísticas hay que sumarle también la adaptación de estos platos a escolares con necesidades especiales, como por ejemplo alumnado con un perfil TEA cuya hipersensibilidad motiva el rechazo a la variedad o mezcla de colores en los alimentos o incluso a comidas de un determinado color.

Supervisión de Foanpas

Todo esto es vigilado muy de cerca por la responsable de la comisión de comedores de Foanpas, Pilar Ramos, quien acude a diario a un comedor escolar diferente de la veintena que gestiona la Federación para asegurarse que se cumple no solo con el menú sino también con la organización. «Preparamos los menús con meses de antelación atendiendo a los criterios de las nutricionistas de los catering, a los padres y madres de los alumnos pero sin olvidarnos del criterio de los niños, que son los usuarios finales. Me gusta escucharlos, saber si un menú funciona... para muchos esta es la comida fuerte del día» , cuenta Ramos, cuyo servicio alimenta a 2.300 niños de Vigo los 175 días lectivos del año.

Variaciones

Todo parte de un menú estándar, o basal, y de ahí pueden servirse hasta 17 dietas específicas diferentes, bien por intolerancia al gluten, a la lactosa o por alguna otra alergia alimentaria. A mayores, también se adaptan estos platos a las necesidades puntuales del niño. «Si se encuentra mal de la tripa, pues una dieta blanda o astringente; si por ejemplo le acaban de poner los brackets de la ortodoncia y no puede comer durante quince días alimentos más duros pues también se le adaptaría; podemos servir hasta 100 variedades distintas», precisa Ramos.

Autismo

En estas derivaciones del menú basal tienen un papel fundamental por un lado las alergias fuertes y estrictas, y por otro las particularidades de alumnos con trastornos del espectro autista, que incluso cuentan con una monitora específica –requerimiento que se incluye en los pliegos del contrato de Foanpas– para que les ayude. «Intentamos no mezclarle la comida porque son menos receptivos a las mezclas de colores, o incluso rechazan la comida de un determinado color; nos pasó una vez con un niño que no podía comer zanahorias por el naranja», amplía.

En cuanto a las alergias, Pilar Ramos explica que en algunos colegios hubo que retirar el kiwi para evitar las contaminaciones cruzadas. «Había un niño con una alergia muy fuerte y la sola presencia de esta fruta le hacía mal, así que escogimos otra», cuenta la técnico. Los padres y madres del alumnado también juegan un papel importante en estos menús, y, al igual que los platos, los hay para todos los gustos. «Hay familias que no se preocupan nada y luego otras mucho más estrictas, pero aquí no servimos a la carta o al gusto de cada uno; sino en función de los valores nutricionales que necesitan los niños. Es más, cuando mandamos los menús a las familias también incluimos sugerencias de cenas», justifica Ramos.

Nuevo decreto de comedores

A mayores de esta supervisión diaria a los propios comedores de los centros educativos –un total de 26 en Vigo y su área gestionados por Foanpas–, también acude mensualmente a las empresas de catering para cerciorarse de los productos empleados y de su transporte. «Ahora se busca ofrecer productos frescos y de temporada, más pescado, más carne y todo sin perder la calidad. Esto encarece los menús, claro, por eso tenemos que revisarlo todo mucho para cumplir con la ley alimentaria sin que suban mucho los precios», explica Pilar Ramos, quien comenta que a lo largo de este curso se licitarán los nuevos pliegos para este servicio de comedores. «Hay que adaptarlo al nuevo decreto aunque nosotros ya cumplíamos con casi todo», zanja.