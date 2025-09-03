Clausurado el Obradoiro de Emprego de A Guarda

El alcalde de A Guarda, Roberto Carrero, entregó ayer los diplomas al alumnado del taller de empleo Manuel Portela X, un programa de carácter dual en el que, durante los últimos nueve meses, los participantes han combinado formación y trabajo práctico en el ámbito de la albañilería.

El proyecto se desarrolló en las instalaciones del antiguo Concello, donde los alumnos realizaron tareas de demolición, construcción e aislamiento, avanzando en la rehabilitación del edificio que acogerá la futura biblioteca municipal.

Al acto de clausura asistió también el delegado de la Xunta, Agustín Reguera, en el transcurso del cual se proyectó un vídeo resumen con las distintas fases de la obra, así como con algunas de las actividades formativas impartidas en formato de masterclass.

Carrero destacó «el compromiso con el trabajo y la formación de cada uno de los alumnos» y subrayó que este tipo de iniciativas «constituyen una oportunidad para abrir nuevas expectativas en el panorama laboral».