Castrelos retoma este fin de semana el ciclo de cine al aire libre

Los jardines del pazo de Castrelos acoge este fin de semana un nuevo ciclo de cine aire libre. Será el viernes 5 cuando se proyectará la película «Misterio en Venecia» mientras que «Antes de nós» se podrá ver el sábado día 6. Ambas se proyectarán a las 22.00 horas.

El acceso gratuito hasta completar el aforo, cuenta con 200 sillas frente al Pazo y espacio para quien prefiera estar de pie o para quien no le importe sentarse en el césped.

Bajo el título «Érase una vez en una mansión británica», este ciclo de cine arrancó el pasado 22 de agosto con «Corgi: las mascotas de la reina», para las familias y aventureros; el 23 de agosto fue el turno de «Emma», para los románticos y amantes de los salones de época; el 29 de agosto llegó «El jardín secreto» para exploradores de todas las edades y la pasada cita fue el 30 de agosto con «Puñales por la espalda».