La carabela portuguesa llega a la ría
Bandera roja en Nerga y Liméns | En Cíes aparecieron ejemplares el día 28
La temida carabela portuguesa ya está en la ría de Vigo. El Concello de Cangas ha izado la bandera roja en las playas de Nerga y Liméns después de que en la mañana de ayer, como en otros puntos de las Rías Baixas, apareciera un banco importante de estos animales, una medusa cuya picadura es muy dolorosa y posee un veneno que puede provocar serios daños al ser humano y también a los animales. Las medusas aparecieron tanto en la arena como en el mar.
Ya el pasado fin de semana, el equipo de Salvamento en playas izó la bandera amarilla, de precaución, por carabelas muertas en estas dos playas, además de Rodeira, Areabrava y Menduiña.
Los arenales vigueses se libran, por ahora, de esta invasión, aunque en Cíes se localizaron ejemplares a finales de agosto, el día 28. Ayer, al menos hasta las 14.00 h., las playas seguían libres de medusas, aunque no se descarta su llegada como ha ocurrido en Cangas.
