El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga

El capitán y otros tres tripulantes del “MV Karar” se han dado a la fuga mientras esperaban la sentencia de este caso de narcotráfico que dio lugar a uno de los juicios más largos que se recuerdan en Vigo y que ya concluyó el pasado mes de febrero, hace más de medio año. Como los otros diez marineros, todos ellos naturales de Bangladesh y Nepal, llevaban más de un año en libertad provisional, al agotarse el plazo de cuatro años que pueden estar en prisión preventiva, pero obligados a permanecer en España a la espera del fallo judicial, que en su caso, salvo sorpresas, derivaría en su expulsión de España y, por tanto, en la oportunidad por fin de regresar a sus países de origen.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra tuvo constancia, a través de la División de Cooperación Internacional (debido a que saltó alerta en aeropuertos), de la salida de España de estos cuatro acusados. Todos ellos tienen vigente, como medida cautelar, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte. Desde la sala se dedujo testimonio de los hechos a los juzgados que estuviesen de guardia en cada momento por si hubiesen incurrido en un delito de quebrantamiento.

La excarcelación de los tripulantes del Karar dio lugar a una situación insólita. Obligados a estar en España para asistir al juicio que se prolongó desde abril de 2024 hasta febrero de este año, no tenían sin embargo ningún arraigo en Vigo, ningún familiar aquí y la mayoría ni conocen el idioma. Con cobijo provisional en albergues o pisos, su situación se tornó muy compleja. Sus abogados llegaron a pedir su residencia temporal por circunstancias excepcionales para regularizarlos y que pudiesen trabajar, pero la petición no llegó a buen puerto. También, cuando el juicio quedó visto para sentencia en febrero, pidieron su expulsión inmediata, sin éxito. A día de hoy aún no hay resolución judicial, lo que les impide salir del país.

El capitán y tres de los marineros, todos de Bangladesh, no han esperado a esta sentencia y permanecen fugados. El fiscal, cuando concluyó el juicio, bajó desde los 13 años y medio hasta los siete años y medio de prisión su petición para los 14 tripulantes, interesando la sustitución de esta pena por la de su expulsión de España una vez cumplidos, al menos, cuatro años de encarcelamiento. Precisamente, estos cuatro años ya los han saldado porque fue el tiempo que estuvieron en prisión provisional hasta que, ya iniciado el juicio, tuvieron que ser puestos en libertad.

El juicio por el alijo del Karar se siguió contra 28 acusados. La petición para el presunto líder de la organización, Juan Carlos Santórum, es de 18 años de prisión.