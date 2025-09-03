Caballero sobre Ryanair: «Ni cumplen, ni es gente seria; Vigo no puede tener contratos con una empresa así»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reaccionado también a la decisión de Ryanair de abandonar Vigo –algo que ya estaba previsto– y cerrar su base de Santiago de Compostela, provocando un sangría de plazas y rutas en la comunidad gallega, particularmente a través de Lavacolla.

Caballero se centró inicialmente en el caso de Vigo recordando que el Concello firmó un contrato de promoción turística con Ryanair para el vuelo de Londres (1,8 millones de euros por tres años). «Ese contrato significaba que tenía que hacer unas ciertas acciones de promoción de Vigo, del aeropuerto y del turismo durante un tiempo. Y ese contrato –como adelantó FARO DE VIGO– fue severa y seriamente incumplido por Ryanair. Y eso hizo que en el mes de enero le impusiéramos una sanción de 17.414 euros y después, inmediatamente hace unos meses, una segunda sanción de 50.000 euros», recordó el alcalde vigués.

En este sentido Caballero remarcó que el Concello olívico actuó ante este incumplimiento de contrato imponiéndole las citadas sanciones.«Le exigimos y le vamos a seguir exigiendo que pague esto y todos los incumplimientos adicionales que eventualmente pueda hacer. Nosotros ya no teníamos ninguna intención de renovar este contrato con Ryanair», ha remarcado.

A reglón seguido, el alcalde olívico ha sido crítico y duro con el comportamiento de la aerolínea irlandesa, dejando clara la postura de su gobierno: «No es gente seria y no cumple. Y como no cumple, ya no le íbamos a renovar ningún contrato. Por lo tanto, se van y nosotros consideramos que una empresa así no puede tener ningún contrato con el Concello de Vigo», ha aclarado el primer edil vigués. «Son libres de tomar sus decisiones. Y, por tanto, nosotros seguiremos promocionando esta ciudad y el turismo, que va extraordinariamente bien y somos una potencia turística».

Sobre el drástico recorte de Ryanair en el aeropuerto de Santiago, Caballero ha recordado que «vengo diciendo que la Xunta de Galicia promociona Lavacolla haciendo competencia desleal contra el aeropuerto de Vigo». Algo que –considera– se ha demostrado ahora: «Acabamos de tener la prueba. Le acaba de quitar el contrato a la empresa Ryanair se van, se van de Santiago. Luego parece que lo que estábamos diciendo y estoy diciendo desde hace tiempo de que la Xunta sigue queriendo perjudicar al aeropuerto de Vigo, es cierto. Y, por lo tanto, se ratifica, primero, que la gente de Ryanair no es gente seria y, segundo, que la Xunta de Galicia sigue promocionando vuelos desde Santiago haciendo competencia desleal contra el aeropuerto de Vigo».