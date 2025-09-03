El BNG exige un mayor control al Concello de los vertidos a los ríos

El BNG reclama un mayor control al Ayuntamiento sobre los «continuos vertidos ilegales» al Lagares, tras el último episodio registrado hace unos días. Llama a reforzar con un sistema de telecontrol y videovigilancia que detecte en tiempo real cambios en la calidad del agua para facilitar el origen y la identificación de los vertidos.

El portavoz de los nacionalistas, Xabier P. Igrexas, exige al Gobierno local que «actúe con continencia» para proteger el Lagares como «verdadeiro pulmón azul e verde» de la ciudad. También pide elevar las inspecciones de Medio Ambiente.