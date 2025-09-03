Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
La rueda trasera del vehículo pasó por encima de la pierna de la víctima, que fue evacuada al Cunqueiro
Una mujer de 74 años fue trasladada en la tarde de este miércoles al hospital Álvaro Cunqueiro después de sufrir un atropello en el centro de Vigo.
El incidente tuvo lugar a las 17.16 horas en la calle Cánovas del Castillo, en el entorno del centro comercial A Laxe. Según informó la Policía Local, un coche se detuvo brevemente en el margen de la vía para que varios familiares pudiesen subir.
En un descuido, el conductor arrancó mientras la mujer aún no se había sentado en el asiento trasero. El vehículo inició la marcha y, con el acelerón, la víctima perdió el equilibrio y la rueda trasera le pasó por encima de la pierna.
Ante la importancia de la lesión, la mujer fue evacuada en ambulancia al hospital. Hasta el lugar acudieron también los Bomberos de Vigo y la Policía Local, que cortó el tráfico en la calle durante unos 20 minutos para facilitar los trabajos de los sanitarios.
