Arrestada una joven que se negó a ser cacheada
Una joven de 26 años fue detenida por la Policía Local tras emprenderla a golpes con los agentes al negarse a ser cacheada. La mujer era sospechosa de haber robado un bolso en una lavandería. Cuando los agentes procedieron al cacheo por si había ocultado otros bienes, la mujer emprendió a manotazos con ellos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Vigo «se desconecta» de 24 destinos fuera de Europa al atrasar Iberia su primer vuelo
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- Davila 30/08/2025