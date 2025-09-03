Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrestada una joven que se negó a ser cacheada

Una joven de 26 años fue detenida por la Policía Local tras emprenderla a golpes con los agentes al negarse a ser cacheada. La mujer era sospechosa de haber robado un bolso en una lavandería. Cuando los agentes procedieron al cacheo por si había ocultado otros bienes, la mujer emprendió a manotazos con ellos.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents