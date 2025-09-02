Los vándalos se ensañan con la plaza de Portugal: «No hay semana sin graffitis nuevos»

El Colegio de la Arquitectura Técnica ha perdido la cuenta de las denuncias y quejas que han interpuesto a consecuencia del vandalismo que sufren en sus instalaciones. Y es que su local está situado en plena plaza de Portugal, por lo que todas las semanas se despiertan con «un graffiti nuevo» en sus persianas. «No es un día, ni dos ni tres; todas las semanas tenemos algún destrozo. Ahora, después de este fin de semana, hemos vuelto a presentar una denuncia ante la Policía porque esta vez se han pasado. La persiana estaba toda pintada, tenía abolladuras y casi no abría», cuentan desde el Colegio.

La plaza sucia tras un fin de semana. / Cedida

Reconoce que la situación se ha recrudecido en los últimos meses, teniendo incluso problemas con la suciedad en el acceso por el portal a su local. «Integramos una comunidad de vecinos y podemos entrar también por el portal. Hay días que está lleno de cristales y vasos tirados por el suelo, casi no se puede entrar. Es horroroso», amplían fuentes del Colegio de Aparejadores.

Desde esta institución se han puesto en contacto con su seguro para poder reparar los daños, seguro que han tenido que contratar ex profeso ante esta situación. «La compañía que teníamos hasta ahora nos echó y hemos tenido que contratar otra; es más, tenemos una tarifa plana contratada para la limpieza de graffitis», destacan.

Tanto el Colegio como la propia comunidad de vecinos del inmueble ubicado en plena plaza de Portugal presentaron ya varias quejas ante el Concello de Vigo para reiterar la necesidad de más vigilancia en la zona que evite el vandalismo. «Se creó hasta una asociación de afectados por el vandalismo; desde el jueves, viernes y sábado, los tres días, nos encontramos con esta suciedad. De verdad que es algo continuo», lamentan desde el Colegio.